فتح باب التسجيل لـ جائزة اليونسكو «جيكجى لذاكرة العالم»

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، حول فتح باب التقدم لجائزة (اليونسكو/جيكجى لذاكرة العالم) فى دورتها التاسعة.





وأشار التقرير إلى أن هذه الجائزة أنشئت عام 2004؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذلك ذكرى نقش كتاب جيكجى الذى يعد أقدم الكتب الذى طُبعت بالحروف المعدنية.

ولفت التقرير إلى أن سجل ذاكرة العالم هو برنامج أنشئ عام 1992 بفضل اهتمام اليونسكو بالتراث الوثائقى البشرى؛ بهدف صون وحماية هذا التراث من التدهور، حيث إن هناك عددًا من العناصر المصرية التى أدرجت فى سجل ذاكرة العالم تتمثل فى ذاكرة قناة السويس المدرجة عام 1997، وأفعال السلاطين والأمراء عام 2005، والمخطوطات الفارسية والمصورة عام 2007، ومجموعة المكتبة الوطنية المصرية لمخطوطات القرآن المملوكى عام 2013.

وفى إطار اهتمام اللجنة الوطنية لليونسكو بهذا البرنامج، تم تشكيل لجنة وطنية معنية ببرنامج ذاكرة العالم برئاسة الدكتور شريف شاهين، القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة؛ بهدف إعداد قائمة بالجهات التى يمكن أن تتقدم بتسجيل مجموعات توثيقية فى سجل ذاكرة العالم، فضلًا عن عقد ندوات تعريفية بهذا البرنامج، مع تقديم المشورة للجهات التى ترغب فى التقدم لتسجيل مجموعات توثيقية فى سجل ذاكرة العالم.

وأفاد التقرير أن هذه الجائزة تمول من جمهورية كوريا الجنوبية، وتمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التى قدمت مساهمات كبيرة فى حفظ التراث الوثائقى، وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مشتركًا، حيث تقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكى.

وأوضح التقرير أنه يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (ثلاثة مرشحين)، بحيث يكون متضمنًا ملخصًا ووصف لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخص للعمل أو نتائج المصنف، بالإضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكبرى، وكذا استعراض الطريقة التى ساهم بها العمل المقدم فيها عرض، وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقى.

وأضاف التقرير أنه يمكن للراغبين فى التقدم لهذه الجائزة الدخول على الرابط الإلكترونى التالى: https://drive.google.com/file/d/1MdV7NgUOgKpY_Ju1LzRDk1GEiHOPHSYB/view?usp=sharing وإرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكترونى للجنة الوطنية لليونسكو فى موعد غايته 15 أبريل 2022 حتى تتمكن اللجنة المعنية من اتخاذ اللازم وإرسالها إلى منظمة اليونسكو،

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[email protected] علمًا بأنه لن يتم النظر فى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة أو التى يتم تقديمها بعد الموعد المحدد.