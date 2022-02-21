الهجرة والأزهر يتعاونان فى «الذرية الصالحة» (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشcون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، الدكتور أسامة هاشم الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية.





وجاء اللقاء لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمركز فى إطار مبادرة "الذرية الصالحة" التى كانت قد أطلقتها الوزارة فى نوفمبر الماضى بالتعاون مع وحدة "لم الشمل" بمركز الفتوى، بهدف الحفاظ على أبنائنا المصريين بالخارج من الخلافات الأسرية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى أن التعاون مع وحدة "لم الشمل" بمركز الفتوى يستهدف تسوية أى خلافات أسرية للمصريين فى الخارج حتى لا يتأثر أبناؤنا من الجيلين الثانى والثالث بسبب هذا الخلاف الذى غالبا ما يكون له عواقب سلبية عليهم.

وأثنت وزيرة الهجرة على الدور القوى والملموس الذى تلعبه وحدة "لم الشمل" بالمركز، مؤكدة أن الوزارة تهتم بشكل كبير بالجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين فى الخارج، حيث إن هؤلاء يحتاجون لتوعيتهم بقضايا الأمن القومى المصرى، مستعرضة جهود الوزارة فى تنظيم ملتقيات شباب المصريين بالخارج أبناء الجيلين الثانى والثالث، وقالت: "خلال هذه الملتقيات نحرص على تنظيم لقاء لهم مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إذ إنه لابد أن يعلم أبنائنا بالخارج ويتعلمون مما نتعايش به فى مصر".

وتابعت الوزيرة أن أبناءنا بالخارج يحتاجون كذلك لتقوية أواصر التواصل مع عائلاتهم فى الداخل والتى يجب العمل عليها بشكل كبير حال وجود بعض الخلافات الأسرية التى قد تمنع عودتهم للوطن أحيانا، ولكن بكل تأكيد فى ضوء احترام الأحكام القضائية فى مصر والدول الأخرى بالتوازى مع السعى للحفاظ على الصحة النفسية لهؤلاء الأبناء، مشددة على أن رجوعهم للوطن أمر مهم من خلال عمل تسوية أسرية للحفاظ عليهم من عوامل الانحراف والاضطراب.

وعبر الدكتور أسامة هاشم الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن امتنانه واعتزازه بلقاء وزيرة الهجرة، مؤكدا دورها المحورى والملحوظ فى بناء جسور تواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج بكل شرائحهم، بما ساهم فى تعزيز الشعور بالثقة فى الدولة لدى المواطن المصرى المقيم خارج الحدود الجغرافية لأرض الوطن.

واستعرض الحديدى جهود وحدة "لم الشمل" فى مركز الفتوى، من إطلاق برامج للتوعية المجتمعية وتدريب المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، والفصل فى مشكلات أسرية خاصة بمصريين مقيمين فى بريطانيا وكولومبيا والتشيك والنرويج وغيرها من الدول.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على التعاون بشأن الترويج فى أوساط المصريين بالخارج لدور وحدة "لم الشمل" التابعة لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وضرورة تقديم جرعة تثقيفية للأجيال المصرية الشابة بالخارج، فى ضوء التركيز على المحتوى الذى يعزز المواطنة والانتماء للوطن ونبذ التطرف والاستقطاب الفكرى وتجديد الخطاب الدينى.