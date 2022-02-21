شديد البرودة ليلا..الارصاد تكشف عن حالة الطقس الأسبوع المقبل

/680683/شديد-البرودة-ليلاالارصاد-تكشف-عن-حالة-الطقس-الأسبوع-المقبل

اكدت دكتور منار غانم عضو هيئة الارصاد الجوية فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح " المذاع على قناه "اكسترا نيوز" على استقرارحالة الطقس اليوم وغدا مع التاثر بامتداد مرتفع جوى بطبقات الجو العليا وعلى سطح الارض سيعمل على زيادة فترات سطوع اشعة الشمس خلال النهار .

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واضافت ان طقس اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ,مائل للدفئ على محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سينا نهارا وشديد البرودة ليلا على كافة مناطق الجمهورية خاصة الساعات المتاخرة ليلا والصباح الباكر فضلا عن تكون الصقيع على المزروعات نتيجة انخفاض درجات الحرارة باقل من 5 درجات فى شمال الصعيد وسيناء .

واشارت غانم الى وجود شبورة مائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ادت الى انخفاض الرؤية الافقية على بعض الطرق لكن مع سطوع الشمس تحسنت الرؤية , مضيفة أن استمرار هذا الطقس حتى الغد مع استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة.

الارصاد تكشف عن حالة الطقس الأسبوع المقبل

واضافت انه بدءا من الرابعاء سنتعرض لامتداد منخفض جوى بطبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو من سطح الارض مشيرة الى وجود امطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط الريا ح.

وقالت دكتور منار " ننصح المواطنيين بارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل حتى 20 مارس فضلا عن متابعة النشرات الجوية " , واضافت موجه النصيجة للسائقين القيادة بهدوء تام مع اتباع تعليمات المرور.