/680679/مي-كساب-تشوق-الجمهور-للحلقة-الأخيرة-من-مسلسل-الحلم

شوقت الفنانة مي كساب الجمهور للحلقة الأخيرة من مسلسلها الجديد «الحلم»، الذي يعرض خلال الفترة الحالية على قناة الحياة، وحقق نجاح كبير خلال فترة عرضه.

دوت الخليج يرصد تعليق مي كساب على الحلقة الاخيرة من مسلسل الحلم

ونشرت مي كساب البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد «الحلم»، وعلقت عليه، قائلة: «النهاردة إن شاء الله الحلقة الأخيرة من مسلسل الحلم، نتمنى تكونوا اتبسطوا، شكرًا للجمهور الكريم حبكم حياة، تعرض الحلقة اليوم الساعة 9 مساءً على شاشة قناة الحياة»، أتى ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

قصة مسلسل الحلم

الجدير بالذكر أن العمل يقدم رؤية مختلفة تمامًا لسكان منطقة الأسمرات، وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه بالحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات من الإهمال إلى حياة آدمية وكل أسرة ولها قصة مختلفة.

ويعكس مسلسل «الحلم» قصة كفاح امرأة مقيمة بحي الأسمرات تقف مع زوجها، وتكافح معه في الحياة، ويلقي المسلسل الضوء على منطقة حي الأسمرات، وجهود الدولة في إنقاذ حياة سكان العشوائيات ونقلهم إلى الحي الجديد.

مواعيد عرض مسلسل «الحلم» على قناة الحياة

ويعرض مسلسل الحلم على قناة الحياة يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، على أن تكون ثانى إعادة فى الـ 12 ظهرًا.

ويخوض بطولته كلا من صابرين، محمد رياض، ونضال الشافعي، كمال أبو رية، وأنوشكا، رانيا فريد شوقى، صلاح عبد الله، ومدحت تيخة، وياسمين جمال ومحمود الجابرى وسميرة عبد العزيز وشريف خير الله وعمر زهران، هايدى رفعت وهايدى كابو وريهام فتحى ومروج وورد شام وغيرهم من الفنانين الشباب.

أزمة مخرج مسلسل الحلم

وكان قد وقع مخرج مسلسل الحلم في أزمة قوية بعد أن كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، يُناشد وزير الداخلية وكل الجهات المعنية وقال:" معالي وزير الداخلية والجهات المعنية بالأمر، تهجم بعض العرب متواجدين في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو العمل وتم خطف كاميرا التصوير، والتعرض للنجوم أثناء التصوير، أحد المشاهد من مسلسل حلم الأسمرات" وطلب منهم المساعدة والإهتمام بالأمر:"برجاء الاهتمام".

وبعدها تم القبض على المخرج حسني صالح، بتهمة نشر أخبار كاذبة على السوشيال ميديا عن سرقة معدات تصوير مسلسله الجديد الحلم