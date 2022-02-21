/680680/انطلاق-مراكب-الصيد-في-مياه-البحر-المتوسط-والبرلس-استقرار-حالة-الطقس

تشهد مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، استقرار في حالة الطقس، وانطلقت مراكب الصيد من ميناء البرلس بعد تزويدها بالوقود والثلج، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية، بمتابعة حالة الطقس، والتعامل معها.

دوت الخليج وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبدالهادي، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس، بانطلاق مراكب الصيد من ميناء البرلس للبحر المتوسط في رحلات صيد، وانتظام حركة الملاحة البحرية. مراكب الصيد ببحيرة البرلس ومن القرى المطلة على البحر المتوسط كما انطلقت مراكب الصيد ببحيرة البرلس ومن القرى المطلة على البحر المتوسط بقرى مطوبس، في رحلات صيد نظراً لاستقرار حالة الطقس.

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