/680685/ضبط-٦-أطنان-من-منتجات-ألبان-فاسدة-بدمياط
قاد مسئولو إدارة مراقبة الأغذية، بمديرية الصحة بدمياط، اليوم الاثنين، حملة موسعة، برئاسة الدكتور عطية منصور، مدير عام الطب الوقائي، شملت المنشآت الغذائية وذلك لضبط الأسواق، والتأكد من وجود غذاء صحي وآمن للمواطنين.
دوت الخليج
وتمكنت من ضبط ٦ أطنان من منتجات ألبان مرتجعة من الأسواق، ويتم إعادة تصنيعها وتعبئتها مرة أخرى، فضلا عن كمية من الدجاج مجهولة المصدر ومستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية.
وجرى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تحصيل غرامات استيلاء على السلع التموينية من البدالين التموينيين
وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، قبل ساعات عن تحرير ٢١٢ محضرًا، خلال الحملات المُنفذة منذ مطلع الشهر الجاري ، فضلاً عن تحصيل غرامات استيلاء على السلع التموينية من البدالين التموينيين.
يأتي ذلك بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف، والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات.
بيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية
كما جرى رصد حالات غش تجاري، وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر، وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر
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