/680687/تفاصيل-انتحار-طالب-ثانوي-شنقا-لمروره-بحالة-نفسية-بالدقهلية

شهدت منطقة عزبة الشال التابعة لقسم ثان المنصورة في محافظة الدقهلية انتحار طالب بالصف الثانى الثانوى، شنقا، لمروره بحالة نفسية كونه يعالج من مرض السرطان منذ فترة.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحى بسندوب بوصول "معتز.و.م"١٩ سنةطالب بالصف الثالث الثانوى ومقيم منطقة " عزبة الشال " دائرة القسم ( جثة هامدة ) ووجود سحجات حول الرقبة أثر الشنق

طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ومقيم بذات العنوان

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثان وبسؤال شقيقه "خالد.و.م"٢٦سنة طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة ومقيم بذات العنوان قال انه أثناء إطمئنانه على شقيقه بغرفته فوجئ بقيامه بشنق نفسه بواسطة، شريط من القماش معلق بحلقة حديدية بسقف الغرفة وقيامه بإنزاله بمساعدة والده، وتم نقله إلى المستشفى وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية كونه يعالج من مرض السرطان منذ فترة.

و بسؤال والده حول الواقعة "و.م" ٥١ سائق، ومقيم بذات العنوان، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك. وتحرر عن ذلك المحضر ١٠٦٥ لسنة ٢٠٢٢ اداري قسم ثان المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.