/680693/النائب-صبورة-السيد-توافق-على-مشروع-قانون-الإيجار-القديم-لغير-الغرض-السكنى--وتؤكد-لابد-من-إنصاف-الجميع

أعلنت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكنى، موضحة أن التحركات الاخيرة التي تتم بشأن حل أزمة الإيجار القديم خلال الفترة الأخيرة تدعوا للتفاؤل الكبير.

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جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة المنعقدة حاليا لمناقشة تقرير الجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكنى، مؤكدة وجود إرادة إرادة حقيقية سواء من الحكومة أوالبرلمان بأننا سنكون أمام تشريعات منصفة وعادلة لجميع الأطراف، والدليل ما هو معروض بشأن الإيجار القديم لغير السكنى الخاص بالأشخاص الإعتبارية والذي نوه إلى مرحلة إنتقالية مناسبة وتدرج طبيعى فى القيمة الإيجارية.

النائب صبورة السيد توافق على مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى وتؤكد:لابد من إنصاف الجميع

وتابعت عضو مجلس النواب أن الإشكالية الأكبر تكون فى الإيجار القديم لما هو سكنى خاصة أننا نتحدث عن نحو 3مليون أسرة لهم علاقة بهذه الإشكالية ومنهم نسبة ليس لديهم البديل وبالتالى لابد أن نكون أمام بدائل سكنية للمُستأجرين (الأكثر احتياجا) حرصا على مستقبلهم.

الحاجة لقانون بشأن الإيجار القديم السكنى

وأكدت النائبة صبورة السيد على اهمية الحاجة لقانون بشأن الإيجار القديم السكنى ، والذي يتطلب فترة انتقالية أكبر وفرصة لتوفيق الأوضاع ورفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي وحسب شرائح ترتبط بمكان ومساحة الوحدة السكنية.

واستطردت السيد أنه يجب ان تكون العدالة والشفافية عنوان لكل التحركات حتى لا نكون أمام صدمة بالشارع المصرى، مؤكدة أن الملاك والمستأجرين ضحايا لقانون الايجار القديم وبالتالى لابد من الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.