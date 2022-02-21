/680697/محافظة-الإسكندرية-تنتهي-من-تبطين-6-ترع-بنسبة-100

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية إن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل 10 ترع بنطاق محافظة الاسكندرية، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل حتى الآن قد بلغت 75 % ، وبلغ إجمالي تكلفة تأهيل وتبطين ال 10 ترع 144.5 مليون جنية، وقد تم الانتهاء من تأهيل و تبطين 6 ترع بنسبة 100% وجاري العمل في أسرع وقت ممكن لاستكمال باقي الترع

دوت الخليج

وأضاف الشريف انه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى.

المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذى أطلقته القيادة السياسية

وشدد المحافظ على أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذى أطلقته القيادة السياسية، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

10 ترع حاليا في محافظة الإسكندرية يتم تأهيلها وتبطينها

ومن جانبه أوضح المهندس ابراهيم عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالاسكندرية، أن هناك 10 ترع حاليا في محافظة الإسكندرية يتم تأهيلها وتبطينها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وهي (ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وابو خليفة، والطفله، غرب الطريق، وحارس (3)، ودليل ج 3 بهيج، ومريوط (2)، وخورشيد، وقراقول) وهذا بإجمالي أطوال 50.2 كم وتخدم زمام 42653 فدان، لافتا إلى أن ال 6 ترع التي تم الانتهاء منها بنسبة 100% هي (ترعة الكرنك والفنجري، و فرع 36، ودليل ج3 بهيج، مريوط (2)، والطفلة، وابو خليفة)، أما باقي الترع فقد بلغت نسبة التنفيذ بها 59%، ونسبة التنفيذ في ترعة حارس (3) قد بلغت 86 %، وفي قراقول بلغت نسبة التنفيذ 36%.