/680699/التفاصيل-الكاملة-لسقوط-عصابة-التنقيب-عن-الآثار-في-دمياط

دوت الخليج

وتلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، بلاغا من أهالي قرية كفر أبو عظمة، يفيد بقيام مجهولين بالحفر والتنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الشرطة في محاصرتهم وضبطهم، وهم "محمد.ت"، صاحب المنزل، وثلاثة أشخاص آخرين، جميعهم يقيمون في دمياط.

العقار مملوك للمتهم الأول

وكشفت التحريات عن أن العقار مملوك للمتهم الأول، وعثر بداخله على حفرة بالعقار قطرها ٢ متر بعمق ١٢مترا، بالاضافة إلى الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

اعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار

وأمام جهات التحقيق، اعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتوزيع الأدوار فيما بينهم لإرتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته،وتعيين الحراسة اللازمة.

حيث استعان تشكيل عصابي مكون من ٤ أشخاص، بعدد من الدجالين للتنقيب عن الآثار، فخططوا لشراء منزل قديم بقرية كفر ابو عظمة بمركز فارسكور بمحافظة دمياط ، كان أفراد عصابة الآثار في فارسكور ، يحفرون يوميا في ساعة متأخرة من الليل للوصول إلى المقبرة الوهمية و حتي لا يشعر بهم أحد من سكان المنطقة، إلى أن وصلوا إلى عمق ١٢ مترا تحت الأرض، تلقى اللواء حسام بدرة مساعد الوزير لامن دمياط بلاغا بعض اهالي قرية كفر ابو عظمة بقيام مجهولين بالحفر والتنقيب عن الأثار ، ونجحت أجهزة الأمن في رصد نشاطهم الإجرامي والقبض على ٤ أشخاص وهم محمد م ت ا ٥٤ عاما ومقيم بكفر سليمان صاحب المنزل ومحمد ارن م ٣٤ عاما نجار ومقيم بكفر سليمان ومحمد ي ب ي ٢٢ عاما عامل زراعي ومقيم بقرية العطوي ومحمد م ق ف ي ٣٢ عاما ومقيم بقرية كفر العرب وتبين أنهم عصابة تخصصت في التنقيب عن الآثار خلسة، وذلك للحصول على مبالغ مالية ضخمة وكشفت التحريات التي أجرها الرائد يوسف البشلاوي رئيس مباحث فارسكور قيام ٤ عاطلين بأعمال تنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بقرية كفر ابو عظمة و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل مملوك للمتهم الاول ، وعثر بداخله على حفرة بالعقار قطرها ٢متر بعمق ١٢متر بالاضافة الي الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار. وبمناقشة المتهمين عن ظروف وملابسات الواقعة اعترفوا بقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم لإرتكاب الواقعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، والتحفظ على موقع التنقيب المشار إليه بمشتملاته وتعيين الحراسة اللازمة وعلى الفور أمرت نيابة فارسكور بانتداب لجنة من خبراء الآثار لفحص العقار وتشكيل لجنة من هيئة الآثار وهم ايمان الحسيني صابر واسماء ناصر فرحات وسماح عاطف عبد العزيز واقروا ان المكان لا يوجد بة ثمة شواهد اثارية ولا يخضع لقانون هيئة الاثار ولا يتبع هيئة منطقة اثار دمياط واقرب مكان اثري لمكان الواقعة تل يسمي ابوان بقرية العطوي بناحية بحيرة المنزلة تم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأمرت نيابة فارسكور بانتداب لجنة من خبراء الآثار لفحص العقار، وتشكيل لجنة من هيئة الآثار.