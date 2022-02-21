اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة توقع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون

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وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأنه فى ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون بين الجانبين، إذ تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون فى مجال المناطق اللوجستية، ووقعها من الجانب المصرى وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلى المصيلحى، ومن الجانب الأردنى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود الشمالى، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون فى مجال الحجر الزراعى، ووقعها من الجانب المصرى وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ومن الجانب الأردنى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم كذلك توقيع البرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى بين الجانبين، حيث وقع البرنامج من الجانب المصرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومن الجانب الأردنى وزير المالية الدكتور محمد العسعس، كما تم توقيع البرنامج التنفيذى للتعاون بين الجانبين فى مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، ووقع البرنامج من الجانب المصرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومن الجانب الأردنى وزير التنمية الاجتماعية أيمن رياض مفلح.
وأضاف أنه تم فى الوقت ذاته فى ختام الدورة الحالية لأعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين فى المجال الإعلامى، ووقع من الجانب المصرى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، ومن الجانب الأردنى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم الجازى.
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