«البحوث الإسلامية» يوجه قافلتين دعويين إلى الواحات البحرية ووادى النطرون

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن هذه القوافل تأتى لتأكيد قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن فى مواجهة التحديات الراهنة خاصة فى هذه المناطق الحدودية والبعيدة، والتى تعد أحد أهم الأماكن التى يركز عليها المجمع من خلال المناقشة الحية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها فى بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس.
وأضاف أن برنامج عمل القوافل يركز على الشباب، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة فى مراكز الشباب والنوادى؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسؤولية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة، وعقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل.
وأوضح الأمين العام أن القوافل التى يطلقها المجمع، ويشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر تعمل وفق برنامج توعوى يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب؛ للتركيز على توعيهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئولية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم فى بناء الوطن.
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