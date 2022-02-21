/680711/جهود-مكثفة-لانتشال-الجثة-الخامسة-فى-حادث-أنقلاب-ميكروباص-من-ترعة-زفتى

واصلت قوات الأنقاذ النهرى بالغربية، لليوم الثانى على التوالى ، جهودها لمحاولة انتشال الجثة الخامسة الغارقة نتيجة حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة كفر ششتا التابعة لمركز زفتى .

دوت الخليج

كما نحجت فرق الأنقاذ فى أنتشال ٤ جثث أخرين ونقل ٣ مصابين من ركاب سيارة الميكروباص التى أنقلبت فى ترعة كفر ششتا أمام قرية شرشابة طريق زفتى - المحلة.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى احدى الترع

كان قد شهد طريق زفتى - المحلة الكبرى أمام قرية شرشابة حادث أنقلاب سيارة ميكروباص فى أحدى الترع اسفر عن مصرع ٥ أشخاص وأصابة ٣ أخرين .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم مركز زفتى بورود بلاغات من الأهالى تفيد بانقلاب سيارة ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع واصابة عدد من الركاب جميعهم مقيمين بالمحلة.

السائق ويدعى علاء شعبان اختلت فى يده عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة

وانتقلت قوة من مباحث مركز زفتى الى محل البلاغ، وتبين من خلال شهود العيان ان السائق ويدعى علاء شعبان اختلت فى يده عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة أدت الى أنقلاب السيارة فى ترعة كفر ششتا وأسفر عن مصرع ٥ وأصابة ٣ أخرين.

وتم انتشال سيارة الميكروباص ونقل الجثث الى مستشفى زفتى العام لاستخراج تصريح بدفنها، ونقل المصابين الى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم.