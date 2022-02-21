تامر حسني يواصل تحقيق نجاحات مبهرة.. عُين سفيرا عالميًا لنشر الوعي بقضايا البيئة

/680714/تامر-حسني-يواصل-تحقيق-نجاحات-مبهرة-عين-سفيرا-عالميا-لنشر-الوعي-بقضايا-البيئة

أصدرت «إكستريم إي»، بيان يفيد بتعين الفنان تامر حسني الشهير ب «نجم الجيل»، سفيرا عالميا لنشر الوعي بقضايا البيئة، ضمن سلسلة السباقات المبتكرة للسيارات الكهربائية والتي تستخدم الرياضة لأغراض إيجابية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تعين تامر حسني سفيرا لنشر الوعي بقضايا البيئة

جاء ذلك القرار قبل انطلاق بطولة X Prix الدولية للموسم الثاني في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تبدأ خلال نهاية هذا الأسبوع.

تامر حسني فنان متعدد المواهب

وجاء نص بيان «اكتسريم دي»، على النحو الآتي: «تامر المتعدد المواهب الذي صاغ ألبومات وأغنيات وأفلام تصدرت الترتيب في مصر والشرق الأوسط، سيجلب دعمًا لمبادرة التسابق من أجل الكوكب، الهادفة، والتي تبدأ في عام 2022 في بيئة صحراوية مبهرة في اليوم، أن تامر يتمتع بمسيرة مهنية مليئة بالإنجازات وحقق الفنان المصري أرقاما فلكية تخطت 2.5 مليار مشاهدة لمجمل أعماله على منصة اليوتيوب».

تامر حسني يصور فيلم جديد بالتعاون مع هنا الزاهد

من ناحية اخرى، يخوض الفنان تامر حسني تجربة سينمائية جديدة بالتعاون مع الفنانة هنا الزاهد، أتى بعنوان «بحبك»، الذي يدور في إطار رومانسي كوميدي حول البحث عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث محيرة ومثيرة.

الفيلم من إنتاج سينرچي احمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوق، وبطولة الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد والفنان حمدي المرغني، والفنان مدحت اسماعيل.

هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بمشاركة في فيلم بحبك

وأعربت هنا الزاهد عن مشاركتها في فيلم «بحبك»، بجانب مكتشفها تامر حسني، فنشرت صور من كواليس تصوير العمل وعلقت عليها، قائلة: «اول مسلسل تقريبا مثلته كان مع تامر ودلوقتي بتعامل معاه في الفيلم مش ممثل بس و مخرج الفيلم.. شكرا على كل تفصيلة بتقولهالي ك مخرج، وعلى بجد مجهودك اللي بشوفوا قدامي .. ان شاء الله يعجبكم و يكرمنا يارب».

وقبلها بساعات فعل تامر حسني الأمر ذاته معربا عن فخره واعتزازه بالموهبة التي اكتشفها منذ الصغر وهي الفنانة هنا الزاهد مطلق عليها نجمة المستقبل.