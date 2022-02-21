/680723/تعرف-على-موقف-أحمد-حجازي-من-مواجهتي-مصر-والسنغال-بتصفيات-كأس-العالم

يغيب الدولي المصري أحمد حجازي عن صفوف المنتخب الوطني الأول، في مواجهتي السنغال في الصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في الخامس والعشرين من مارس القادم في الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويطير المنتخبين على نفس الطائرة متوجهين إلى السنغال لخوض لقاء الإياب، وحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 قطر، في التاسع والعشرين من مارس.

إصابة أحمد حجازي

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء مواجهة المغرب في دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة ، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة آشعة أكدت نتيجتها اصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 2/1، على ملعب "أحمدو أهيدجو"، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وياتي أحمد حجازي ثاني لاعبي المنتخب الوطني، يتوجه لألماني بسبب الإصابات، وكان أكرم توفيق أول الراحلين، بعد تعرضة لقطع في الرباط الصليبي.

موعد عودة أحمد حجازي للملاعب

وأعلن نادي الاتحاد السعودي عن غياب أحمد حجازي عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، بعد تعرضة للإصابة مع منتخب بلاده أمام المغرب بأمم إفريقيا.

يضرب الاتحاد السعودي موعد مع نظيرة المحلي نادي التعاون، في لقاء يجمع بين الفريقين في دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

مصطفى فتحي أمام الاتحاد السعودي في غياب حجازي

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والتعاون في الثالثة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب بريدة باستاد مجينة الملك عبد الله الرياضية.

يتواجد الدولي المصري مصطفى فتحي في صفوف التعاون السعودي في خط الهجوم، والذي انضم إليه في الإنتقالات الشتوية الماضية لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وفي الجانب المقابل يتواجد أحمد حجازي في صفوف الاتحاد السعودي في خط الدفاع، والذي يغيب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة.