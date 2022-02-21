/680729/محمود-المهدي-يغازل-منة-عرفة-جميلة-زي-دعوة-الأمهات

يواصل الفنان الشاب محمود المهدي، تسليط الضوء على علاقته بالفنانة الشابة المعروفة منة عرفة، من خلال وصلة الغزل والرسائل الرومسانية التي يكتبها لها عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتصدرا بها التريند أحيانا.

دوت الخليجيرصد مغازلة محمود المهدي لمنة عرفة عبر السوشيال ميديا

كان آخر رسائل محمود المهدي لمنة عرفة منذ قليل، إذ نشر صورة تجمعه بزوجته الفنانة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها، قائلا: «إنتي جميلة زي دعوة الأمهات»، ومن ثم انهالت عليه التعليقات ب «ربنا يخليكوا لبعض»، «ربنا يدم محبتكم»، «أجمل ثنائي»، «ربنا يسعدكم».

منة عرفة ومحمود المهدي يحتفلان بزواجهما

الجدير بالذكر أنه احتفل المهدي بزواجه على منة عرفة منذ شهرين، واقتصر حفل زفافهم على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، بناء لما أعلنه المهدي عبر خاصية ستوري، بحسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، إذ كتب وقتها: «الفرح إن شاء الله الشهر ده وهيكون مقتصر على الأهل فقط لأسباب خاصة بينا.. وهنزل صور لينا بالبدلة والفستان.. ولكل اللى ربحو معانا هنعوضهم فى عيد ميلاد منة إن شاء الله نعزمهم وأسف جدا لأى حد زعل بس ياريت تقدروا إن دى حاجة خاصة بينا وأحنا مبسوطين أوى كدة».

أتى ذلك بعد جملة خلافات بينه وبين زوجته منة عرفه بسبب مشهد لها مع الفنان محمود المهدي، في مسلسل «فيلا 101»، أدت إلى إعلان الثنائي انفصالهما، وبدأت المناوشات بين الأطراف الثلاث على السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية المختلفة.

محمود المهدي يهاجم دينا الشربيني

من ناحية اخرى، خرج الفنان محمود المهدي ليهاجم الإعلامية دينا الشربيني، فكتب عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: ««فشلت في حياتها الشخصية فعايزة الكل يبقى زيها مهو مش عيب الواحد يفشل يمكن غلط من الطرف الأول أو الثاني».

وتابع: «أنا فشلت في تجربتين وبالطبع أخطأت في العديد من الأشياء؛ لأننا بشر ويناخد قرارات سريعة أحيانا، ولكن مش معناه أن الحب فاشل، خصوصا أن احنا بشر وبنغلط».

واضاف: «أنا جربت الوحدة وحقيق صعبة جدا واللي بيقول غير كدة بيبقي مش عايز يبين ده لحد، حبيب قديم أو زوج أو زوجة بس بجد أما بتلاقي حد بيحبك وبيكمل معاك حياتك هو اللي هيفضلك لا اخ ولا أب ولا صاحب متسمعوش كلام فاشل زي ده».