3.4 مليار جنيه مبدئيا.. جامعة القاهرة تنشئ أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، سير العمل بمشروع إنشاء أكبر مجمع طبى للأطفال فى الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، فى إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالى للمشروعات الكبرى التى تنفذها الجامعة وفق جدول زمنى محدد والمساهمة فى تذليل التحديات والعقبات ودفع وتيرة العمل والالتزام بالمعدلات الزمنية للمشروعات لسرعة الانتهاء منها والبدء فى تقديم خدمات للجمهور.





وكشف رئيس جامعة القاهرة، عن سرعة تقدم وتيرة العمل داخل مشروع إنشاء المجمع الطبى لعلاج الأطفال، ووجه بضرورة رفع معدلات الإنجاز بما يساهم فى الانتهاء من جميع الأعمال فى التوقيتات المحددة وبأعلى جودة مطلوبة.

وقال إن مشروع إنشاء مجمع طبى لعلاج الأطفال، يأتى استكمالًا وامتدادًا لمستشفيات طب الأطفال بقصر العينى، وفى إطار الاهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية للمواطن المصرى وتوفير خدمات علاجية لكل فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن المجمع الطبى يهدف إلى علاج الأطفال وتحسين أحوالهم الصحية من خلال توفير أفضل مرفق للرعاية الصحية مع أفضل كوادر من الأطقم الطبية والجراحين والتمريض.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المجمع سيتم افتتاحه بعد 3 سنوات بتكلفة مبدئية 3.4 مليار جنيه، وسيبنى على مساحة تبلغ 70 ألف متر مسطح، بسعة سريرية تزيد عن 300 سرير إقامة ما بين أسرة تمريض وأسرة رعاية مركزة وحضانات، ويتكون المجمع من 6 مبان وهى المستشفى الرئيس، وفندق إقامة أهالى المرضى، ومركز التدريب ومعهد التمريض، وسكن الأطباء والتمريض، ومبنيان للخدمات، ويتضمن المجمع عددًا كبيرًا من التخصصات الطبية النادرة، كما يضم المجمع 10 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، و5 وحدات تمريضية (إقامة) بإجمالى 140 سرير مريض، و7 وحدات رعاية مركزة تخدم نحو 67 مريضًا.

ويضم المجمع أيضا 44 عيادة خارجية لتخصصات طب الأطفال كافة، كما يضم قسم أشعة متكامل، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للطوارئ، وقسمًا للغسيل الكلوى، وقسمًا للعلاج الطبيعى، وصيدلية مركزية، وصيدلية إكلينيكية، ويضم المجمع قاعتى محاضرات كبرى و 8 قاعات تدريس، ويوفر المشروع مساحات خضراء، حيث يقام المجمع وفقًا لمبادئ العمارة الخضراء والذكية.

يذكر أن رئيس جامعة القاهرة وضع حجر الأساس للمجمع الطبى للأطفال بمدينة 6 أكتوبر فى ديسمبر 2021، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس، وبحضور مجلس جامعة القاهرة ولفيف من الشخصيات العامة وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين، وقد بدأ العمل فى إنشاء مجمع طبى للأطفال منذ أكثر من عام بعد موافقة مجلس الجامعة على مقترح الدكتور محمد الخشت وترحيب محافظ الجيزة، نظرًا لاحتياج محافظة الجيزة إلى زيادة الصروح الطبية لتلبية احتياجات سكان المحافظة.