محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ أسيوط عصام سعد مع مسؤولى جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد والوادى الجديد، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى فى القطاعات المختلفة والتى يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز.





يأتى ذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين ظروف المعيشة وإحداث تغيير جوهرى فى حياتهم على كافة الأصعدة وذلك ضمن رؤية واستراتيجية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الاثنين - أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات إنشاء وتطوير الوحدات الصحية ومجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمراكز التكنولوجيا وخدمة المواطنين، وما تضمنه من خدمات وغيرها من المشروعات، والاطمئنان على معدلات الأداء ومراحل التنفيذ لكل منها، والعمل على حل أى مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

وأكد محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات المتاحة أمام مواصلة تنفيذ المشروعات وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذها فى المواعيد المحددة، لافتاً إلى متابعته المستمرة لهذه المشروعات سواء عن طريق الجولات الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو تكليفاته الدورية لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية فى خطة عمل متكاملة بهذا الشأن.

وأوضح المحافظ أنه يجرى تنفيذ أكثر من 1500 مشروع بمختلف قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه بكافة القطاعات؛ بهدف تطوير شامل بـ 149 قرية فى 7 مراكز من خلال توفير حزمة متكاملة من الخدمات منها، توفير سكن كريم وصحة وتعليم وبنية تحتية وبيئة نظيفة وتمكين اقتصادى ومجتمعات منتجة وذلك لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى القرى والمراكز المستهدفة.