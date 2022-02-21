بالهدايا التذكارية الفرعونية وعلى أنغام الفلكلور الأسوانى الأصيل إستقبل مطار أبو سمبل الدولي ضيوف المدينة وزائريها المشاركين فى فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، وكان على رأس المستقبلين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والأثار، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، حيث تم توزيع ورق البردى والهدايا التذكارية على الزائرين ومنهم عدد من المدونين بمختلف دول العالم على مواقع التواصل الأجتماعي المهتمين بهذه المعجزة الفلكية الفريدة وسط تبلوهات فنية لفرقة الكورال للفنون الشعبية ، والجدير بالذكر بأن فعاليات الأحتفال بتعامد الشمس ستشمل مشاهدة عرض الصوت والضوء بـ 7 لغات ، ثم تقديم عروض فنية مبهرة على واجهة معبدى أبوسمبل تواكب حدث هام وهو تاريخ غير متكرر ٢٢ - ٢ - ٢٠٢٢، ليعقبه ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولى التاسع للثقافة والفنون بساحة صحن معبدى رمسيس الثانى والذى كان قد بدأ فى 15 فبراير الجارى حيث أن المهرجان شهد مشاركة واسعة من 430 فنان وفنانه من ١٨ فرقة للفنون الشعبية منهم 8 فرق عربية وأفريقيا وأجنبية هى بنجلاديش وفلسطين والسودان وسريلانكا وزيمبابوى واليونان وبولندا والمكسيك ، بجانب ١٠ فرق مصرية وهى أسوان وبورسعيد وسوهاج ورضا والفرقة القومية ومرسى مطروح والحرية وسوهاج والمنيا والشرقية والعريش ، فيما تنقل العروض إلى منطقة السوق بوسط المدينة حيث تقدم الفرق المشاركة تبلوهاتها الفنية المتنوعة للزائرين والأفواج السياحية ، وأيضاً أهالى مدينة أبو سمبل السياحية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحتفالاً بظاهرة تعامد الشمس .. وزراء السياحة والأثار والثقافة ومحافظ أسوان يوزعون... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.