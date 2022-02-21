وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

يهنئ معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بذكرى معجزة الإسراء والمعراج ، تلك المعجزة التي خصها القرآن الكريم بسورة من سوره سماها باسم هذه المعجزة الثابتة الراسخة في وجدان الأمة ، وهي سورة "الإسراء" ، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة ، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان .

وقد أرسل معالي الوزير برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) ، وإلى كل من : سيادة الدكتور المهندس/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، ومعالي المستشار/ حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب ، ومعالي المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، وفضيلة أ.د/ شوقي علام مفتي الديار المصرية ، حفظهم الله جميعًا.

سائلاً الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين