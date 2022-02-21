/680733/الحكومة-الأردنية-تعلن-إصابة-رئيس-وزراءها-بفيرروس-كورونا

قام الناطق الرَّسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، بالاعلان عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا الاثنين، خلال وجوده في زيارة رسميَّة إلى مصر.

تحيا مصر

وحسب تقارير إعلامية أردنية، أن نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤّسه لاجتماعات اللَّجنة العُليا الأردنيَّة المصريَّة المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابيَّة، مع عدم وجود أعراض مرافِقة للإصابة.

الحكومة الأردنية تعلن إصابة رئيس وزراءها بفيرروس كورونا

ولفت الناطق الرَّسمي باسم الحكومة الأردنية ووزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، انه تم اجراء تعديلات ببرنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسميَّة التي كانت مقرَّرة، بما فيها لقاء الرَّئيس عبد الفتَّاح السِّيسي، والذي كان سيتخَّلله نقل رسالة شفويَّة من جلالة الملك عبد الله الثَّاني إلى أخيه الرَّئيس المصري.

وكشف أن رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقاً للبروتوكول الصحِّي المقرَّر.

اللجنة العليا المصرية – الأردنية المشتركة تختتم أعمالها بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين

أسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ووقعها من الجانب المصري السيد الدكتـور/ علـي المصيـلحي، وزيـر التمـوين والتجـارة الداخليـة، ومـن الجانب الأردني السيد/ يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية التعاون في مجال الحجر الزراعي، ووقعها من الجانب المصري السيدة الدكتورة/ رانيا المشـّاط، وزيـرة التعـاون الدولـيّ، ومن الجانب الأردني السيد الدكتور/ صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية.