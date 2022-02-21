2 مارس.. طرح فيلم «The Batman» في مصر

تستعد دور العرض المصرية لاستقبال فيلم أجنبي جديد في صالتها، يحمل اسم «The Batman»، وهو نسخة جديدة من قصة باتمان الشهيرة، ولكن بتقنية أحدث.

دوت الخليج يرصد تفاصيل عرض فيلم The Batman في دور العرض المصرية

ويعرض فيلم The Batman في مصر بداية من يوم الاثنين المقبل، بتقنية الأيماكس والـ 3D، لاحتوائه على العديد من مشاهد الأكشن والأحداث المثيرة التي تشهدها مدينة جوثام الشهيرة.

تفاصيل فيلم The Batman

يشارك في بطولة الفيلم كلا من روبرت باتينسون، زوي كرافيتز في دور كات وومان، وبول دانو، وآندي سيركيس وكولين فاريل وجيفري رايت، ويخرجه مات ريفز.

ويدور قصته حول باتمان بطل خارق الذي يتورط في عدد كبير من قضايا القتل.

تاجيل عرض فيلم The Batman

الجدير بالذكر أنه شهد الفيلم عد من التأجيلات بسبب إصابة بطل الفيلم روبرت باتينسون بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما أدى إلى توقف التصوير وخضوع عدد كبير من طاقم العمل إلى الحجر المنزلى، وظروف السوق الصعبة التى أدت إلى إغلاق أهم وأكبر دور العرض فى أمريكا والعالم.

من ناحية اخرى، ينطلق فيلم قصة الحي الغربي West Side Story بنسخته الجديدة من إخراج ستيفين سبيلبيرج إلى دور العرض المصرية خلال الشهر الحالي من خلال شركة AFD.

أحداث فيلم West Side Story

وتدور أحداث فيلم West Side Story المستوحاة من المسرحية الموسيقية الشهيرة التي تحمل نفس الإسم وعُرضت عام 1957، والموستحاه بدورها من قصة "روميو وجولييت" للكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير حول قصة حب بين شاب وفتاة ينتميان إلى إثنتين من عصابات الشوارع بمدينة نيويورك (جيتس وشاركس)، اللتان تنتميان إلى خلفيات عرقية مختلفة، فهل ستنجح قصة الحب في ظل الصراعات المحتدمة بين العصابتين؟.

أبطال فيلم West Side Story

يشارك في بطولة فيلم «West Side Story» أنسيل إلجورت، راشيل زيجلر، أريانا ديبوز، ديفيد ألفاريز، مايك فيست وريتا مورينو، التي شاركت أيضاً في بطولة النسخة الأولى من الفيلم عام 1961، والعمل من إخراج ستيفين سبيلبيرج الحاصل على 3 أوسكار عن فيلمي Saving Private Ryan وSchindler’s List وعن مجمل أعماله، وتأليف توني كوشنر المرشح لجائزتي أوسكار.