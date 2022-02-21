/680750/تعليم-دمياط-يبدأ-الفصل-الدراسي-الثانى-بمبادرة-أرجوك-افهمنى

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا بموجهي ومسئولي مكاتب التربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية، بحضور يحيى توما، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية، وعلاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية، وذلك لمناقشة الاستعدادات لمبادرتي “شنطة الخير” ومبادرة “أرجوك افهمنى”

ووجه وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لكافة القائمين على مبادرة شتاء دافىء وخاصة مديري المدارس والإدارات التعليمية المشاركة، مطالبا الحضور بإعداد مبادرات جديدة وآلية تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ووجه الدكتور خالد خلف، بالبدء في التجهيز لمبادرة “شنطة الخير” للمشاركة بها خلال شهر رمضان المقبل؛ بالإضافة إلى التجهيز لمبادرة "أرجوك افهمني للأب والأم" والتي تهدف إلى فتح الحوار بين أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب واستعراض المشكلات التى تواجههم سواء كانت أخلاقية أو مجتمعية في إطار تربوي. كما ناقش وكيل الوزارة العديد من المسابقات التي يشارك فيها توجيه التربية الإجتماعية مؤكدا لموجهي ومسئولي الخدمة الاجتماعية، توفير كل الدعم والإمكانيات المتاحة للحصول على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وزارة التربية والتعليم

وأشار وكيل تعليم دمياط ، إلى ان المبادرات التى يتم التحضير لها جاءت بهدف تنمية المهارات الاجتماعية لدى الطلاب، لافتاً إلى ان هناك اتجاها داخل المديرية لاستغلال تلك المبادرات لغرس روح الانتماء داخل نفوس الطلاب فى سن صغير، مشيراً إلى أهمية تلك المبادرات فى خلق جيل سوي وطرد الأفكار الغريبة التى يحاول أعداء الوطن زرعها فى عقول أبناء الوطن، مؤكداً ان مبادرة " شنطة الخير” تعد نشاطاً إختياراً لمن يرغب المشاركة به.

مبادرة “شنطة الخير”

وأشار الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن المديرية تستعد لتكثيف الأنشطة الاجتماعية خلال الفصل الدراسي الثاني، موضحاً وجود متابعات من قبل الأخصائيين الإجتماعيين داخل كل مدرسة لسلوك الطلاب، مضيفاً أن مبادرة “أرجوك افهمني” جاءت لضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل المدرسة وكذلك المنزل للمساهمة فى الوصول إلى أفضل النتائج مع أبنائنا الطلاب، مشدداً أن الحوار العائلي يجب أن يكون محدداً بمعايير من أجل التنشئة السليمة، موضحاً أنه مبادرة “أرجوك افهمنى” ستساعد فى تأهيل الأسرة لذلك.