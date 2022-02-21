وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة التى خصها القرآن الكريم بسورة من سوره سماها باسم هذه المعجزة الثابتة الراسخة فى وجدان الأمة، وهى سورة "الإسراء"،





وسأل وزير الأوقاف فى بيان اليوم الإثنين، الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الرئيس السيسى وعلى الشعب المصرى كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان. وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم إن الدكتور محمد مختار جمعة، أرسل برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، سائلا الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصر العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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