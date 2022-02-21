مبادرة لتعليم اللغة الألمانية لطلاب جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ناقش مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، 2022/2/21، برئاسة الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الخريطة الزمنية، للفصل الدراسى الثانى، للعام الجامعى 2022/2021.





وأوضح نبيل أن الدراسة مستمرة من بداية هذا الأسبوع ولمدة 16 أسبوعا، على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى طبقا للجداول الدراسية المعلنة.

وأكد النائب الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الأحترازية بجميع الكليات والمعاهد، والتأكيد على ضرورة مراعاة، التطهير اليومى، للمدرجات، والمعامل.

وأحيط المجلس علما بقرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022.

وأحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن إنشاء وحدة لرعاية الموهوبين، والنوابغ، والمبدعين فى كل المجالات بهدف رعايتهم، وتلبية احتياجاتهم، وتنمية قدراتهم، وتعزيز الإنتماء الوطنى لديهم، ووجه نبيل السادة وكلاء الكليات استكمال خطة إنشاء وحدة رعاية الموهوبين بجامعة الإسكندرية، لتوفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار.

كما تم مناقشة المبادرة الخاصة بتعليم اللغة الألمانية لطلاب الجامعة، مشيرا إلى بدء كلية الطب فى تعليم اللغة الألمانية للطلاب بدءا من الفصل الدراسى الثانى لهذا العام.