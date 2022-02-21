تقام على 150 فدانا.. تفاصيل إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وأشار وزير التموين إلى أن هذه المدينة لن تكون بديلا أو نقلا للصاغة القديمة وأن العمل مستمر فى تلك المنطقة دون المساس بها، لافتا إلى أن المشروع الجديد هو مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومى وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحا ان المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية والتى قد لا تتوفر للمنتجين فى مناطق الورش التقليدية.

وأعلن الدكتور إلهامى الكردانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية عن الانتهاء من التصميمات الهندسية لمدينة الذهب على أن يتم مناقشة تلك التصميمات وتعديلها مع كل الجهات ذات الاختصاص فى سلسلة إنتاج المشغولات الذهبية مؤكدا أن مدة تنفيذ المشروع بعد التوافق على كل عناصره لن تزيد عن عامين.

جاء ذلك خلال فاعليات الحلقات النقاشية لليوم الثانى لمعرض"نبيو" للمشغولات الذهبية والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة فى صناعة وتجارة المشغولات الذهبية.

وأشار إلى أن التصميمات الهندسية تتضمن إقامة المشروع على مساحة 150 فدانا ومدة تنفيذه تصل إلى عامين، وتم اختيار موقع المدينة لما تتمتع به من تفرد اقتصادى كما تم مراعاة كل الاحتياجات اللوجيستية لخدمة المشروع.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستقام على مساحة 60 فدانا، وتتضمن 4 مناطق الأولى المنطقة الصناعية وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 مترا مربعا بنحو 88 ورشة، و50 مترا مربعا بنحو 112 ورشة و70 مترا مربعا بنحو 64 ورشة و100 متر مربع نحو 96 ورشة، و300 متر مربع 324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة، كما سيتم إنشاء 25 مصنعا منهم 20 مصنعا على مساحة 1250 مترا مربعا (دور وميزانين) و5 مصانع على مساحة 560 مترا مربعا، وسيتم طرحهم بنظامى الإيجار وكذلك بنظام التمليك حسب متطلبات المصنعين والتجار.

وأضاف الكردى أن المنطقة الثانية تضم متحف ومركز للتصميم والابداع بمساحة كلية 3760 مترا مربعا، وسيتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار وذلك لأخذ رأيها بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب فى مصر فى كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، بالاضافة لمنطقة عرض وبيع وومركز للخدمات اللوجستية على مساحة 2800 متر، بالإضافة إلى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع، وسيتم إقامة منطقة للمطاعم والكافتريات على مساحة 2100 متر مربع.

وأضاف أن المنطقة الثالثة إقامة المنطقة التعليمية والتى تضم مدرسة تعليم فنى تستوعب من 450 إلى 500 طالب مع جزء داخلى (المنطقة التعليمية)على مساحة 16.675 ألف متر مربع.

وقال هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العالم للغرف التجارية إن يتم التنسيق مع وزارة التموين لتقديم مقترحات تجار ومنتجى المشغولات الذهبية لمناقشتها وتلبية متطلباتهم الخاصة بالتصميمات الهندسية وطرق التشغيل الانتاجية وقواعد التقديم والحصول على مصانع او ورش انتاجية بالمشروع فى قبل وضع المخطط النهائى والاعلان عن تفاصيل بدء الانشاءات.

وأشاد ميلاد بالمجهودات التى يبذلها الاتحاد ألغام للغرفةالتجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربى لدعم منتجى وتجار المشغولات الذهب والعمل على التواصل المستمر لدعم هذا القطاعةالانتاجى والتجارى الهام.

كما أكد أن وزارة التموين تلعب دورا مهما ومحوريا فى استقبال مقترحات كل عناصر سلسة الإنتاج للمشغولات الذهبية ومناقشتها للمساهمة فى تصدير المشغولات الذهبية المصرية فى شكل منتج كامل الصنع بدلا من تصدير الخام النفيس.