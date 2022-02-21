وزير الزراعة: نتطلع للخروج بتوصيات ممكنة التنفيذ فى COP27

جدة - نرمين السيد - شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى الاجتماع الوزارى الأول، ‏لمبادرة الابتكار الزراعى للمناخ والمنعقد فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور نحو 15 وزيرا، وأكثر من 10 وزراء عبر الفيديو كونفرانس.





فى بداية كلمته توجه "القصير" بالشكر للوزيرة مريم المهيرى، وزيرة التغير المناخى والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الدعوة الكريمة للمشاركة فى هذا الاجتماع الهام والذى يعقد على هامش أسبوع الزراعة والغذاء بمعرض دبى (World Expo) وعلى تبنى الإمارات لإطلاق مبادرة الابتكار الزراعى للمناخ (AIM for Climate) بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من 40 دولة، والتى تأتى فى توقيت مناسب للغاية من ناحية الحاجة الملحة لضمان الأمن الغذائى وتطوير سلاسل التوريد للمنتجات الغذائية.

ونقل القصير تحيات الدولة المصرية قيادةً وحكومةً وشعباً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى الوزراء المشاركين فى هذه المبادرة على ما قدموه من جهود حثيثة خلال فترة تدشين وإطلاق المبادرة.

‏وأضاف القصير بأن مصر تدعم هذه المبادرة حيث تمثل فرصة كبيرة للدول المشاركة فيها، ولشركاء التنمية لدعم تطبيق الابتكارات الزراعية، بهدف التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية ومستدامة وقادرة على الصمود وأكثر كفاءة وشمولاً بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة باعتبارها جزءًا استراتيجياً من الاستجابات الوطنية والعالمية للتحديات الحالية والمستقبلية من خلال تنويع مصادر المدخلات والإنتاج مع تنويع الأسواق وسلاسل الإمداد، كما أنها من أهم الآليات لتعزيز الجهود المبذولة كأولوية رئيسية للقضاء على الفقر وتأمين سبل العيش الكريم لملايين البشر خصوصًا فى الدول النامية والقارة الإفريقية.

وأشار ‏وزير الزراعة إلى أنه رغم أهمية جانب التخفيف (Mitigation) كعنصر للتعامل مع تغير المناخ إلا أنه لا يجب أن يأتى على ثوابت التنمية المستدامة والأمن الغذائى، لافتًا إلى أن هناك موضوعات استرشادية تم بحثها فى مؤتمرات الأطراف السابقة عززت من الجهود الحالية لمكافحة التغيرات المناخية تحتاج التنفيذ الفعلى على الأرض والتى يجب أن تأخذ فى الاعتبار اختلاف النظم الزراعية واقتصاديات الحجم (Economic of Scale)، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية خلال ترأسه المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتى انعقدت فى إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الخميس الماضى (17 فبراير 2022) حيث أشار إلى أن مصر ستسعى إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق فى جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلى، ومؤكداً فى هذا الإطار أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذى يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة فى هذا الإطار.

أشار القصير أيضاً إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال "جلسة المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة "الدول السبع" فى أغسطس 2019 والذى شدد على أن تغير المناخ يشكل خطورة وتهديداً مباشراً للجميع داعياً إلى التعاون والتصدى إلى هذه المشكلة مع التأكيد على أهمية خفض الانبعاثات الكربونيه والتحول إلى الأخضر.

وأكد ضرورة التمسك بمبدأ "المسئولية المشتركة ولكن متباينة الأعباء" فى تعاملنا مع ظاهرة تغير المناخ، وأهمية التوازن بين جهود خفض الانبعاثات، وبين جهود التكيف مع آثار المناخ، مع احترام الملكية الوطنية للإجراءات، بالاضافة إلى أهمية توفير التمويل المستدام والمناسب للدول النامية لمواجهة تلك الظاهرة، وهو التمويل الذى لا يزال قاصراً عن الوفاء بالاحتياجات، جنباً إلى جنب مع توفير وسائل التنفيذ من التكنولوجيا وبناء القدرات، مع ضمان عدم فرض أعباء إضافية على دولنا الأفريقية تزيد من مخاطر ارتفاع مستوى المديونية بها.

وقال إن العالم شهد طفرة فى مجال البحث والتطوير والابتكار الزراعى أدت إلى قفزات فى الإنتاج والإنتاجية وأصبح إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعى (من بذور ومبيدات ومخصبات وغيرها) صناعة دخلت مجال براءات الاختراع وحقوق الملكية التكنولوجية للدول المنتجة لها، حيث يعتبر استنباط السلالات عالية الإنتاج والجودة والمتلائمة مع تغير المناخ والأقل احتياجاً للمياه من سمات العصر الحديث، تدعيماً لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه، إذ لم يعد مقبولاً أن تظل إنتاجية الوحدة المنزرعة من المحاصيل فى بعض مناطق العالم (التى لا تأخذ فى الاعتبار الابتكارات الزراعية) 50% من مثيلتها فى الدول المتقدمة.

وأضاف وزير الزراعة أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP27 تتطلع للبناء على ما تحقق فى جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة والتى سوف تستضيف المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم ومقدراتها من تأثير تغير المناخ.

وأشار إلى أنه يتم حالياً صياغة مبادرة مصرية لطرحها على قمة المناخ (COP27) تتكامل فى عناصرها مع مبادرة AIM من جانب ومبادرة خفض الميثان من جانب آخر وتخاطب جانب التخفيف والتكيف بشكل أكثر توازناً بحيث تقدم للدول التى ستنضم إليها رؤية جديدة متكاملة للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.