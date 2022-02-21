رئيس الوزراء يعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لنظيره الأردني

إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري الذي شارك في الاجتماعات وثبتت سلبية فحوصهم
يعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لأخيه الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بعد إعلان وزير الإعلام الأردني عن إصابة الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا، عقب اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، مع عدم ظهور أية أعراض للإصابة عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه عقب إعلان إيجابية فحص الدكتور بشر الخصاونة، تم إجراء فحص كورونا السريع لأعضاء الوفد المصري، الذي شارك في اجتماعات اللجنة العليا اليوم، وثبتت سلبية فحوصهم.
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