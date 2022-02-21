/680749/عبد-الحفيظ-يكشف-سبب-غياب-أيمن-أشرف-عن-التدريبات-الجماعية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أسباب غياب أيمن أشرف عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم الاثنين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد الحفيظ إن أيمن أشرف اشتكى من آلام في الركبة، ويؤدي برنامج تدريبي منفرد، وذلك وفقاً لما حدده الجهاز الطبي.

فيما حصل محمد عبد المنعم على راحة من التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت بعد ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 11 – يلعب الأهلي ضد فاركو يوم 1 من مارس، على استاد الإسكندرية.

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

نتيجة مباراة الهلال السوداني والأهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين الهلال السوداني والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال