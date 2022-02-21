/680753/رئيس-الشيوخ يلتقي-رئيس-مجلس-الشورى-بالبحرين-ويؤكد-العلاقات-المصرية-البحرينية-نموذجية-تعكس-عمقا-استراتيجيا-وروابط-تاريخية--بين-البلدين-والشعبين-الشقيقين

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، اليوم السيد علي بن صالح الصالح ، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين.

دوت الخليج

العلاقات بين مصر والبحرين

في بداية اللقاء، رحب "عبد الرازق " برئيس مجلس الشوري البحريني والوفد المرافق له، مؤكدا على أن ازدهار وتنامي العلاقات بين مصر و مملكة البحرين ، يعكس عمقًا استراتيجيًا، وروابط تاريخية، وتكاملًا شاملًا بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد" عبد الرازق" بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق في وجهات النظر والرؤى تجاه كافة القضايا، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز التعاون الوثيق والمتميز مع مملكة البحرين على شتي الأصعدة لاسيما على المستوي البرلماني.

و أضاف" عبد الرازق " أن العلاقات المصرية البحرينية تعتبر نموذجية، وتكتسب أهمية خاصة على المستويات كافة، خصوصًا مع ما يشهدها البلدان الشقيقان من تعاونٍ ثابت، وتنسيق مشترك في جميع المجالات.

وأشار" عبد الرازق" إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، مضيفا أن المحكمة العربية للتحكيم وتسوية منازعات الاقتصاد والاستثمار والتي يتشرف برئاسة مجلس الأمناء بها وتضم نخبة من القامات القضائية والقانونية في الدول العربية، تعتبر من النماذج الناجحة للعمل العربي المشترك .

من جانبه ؛ أكد رئيس مجلس الشورى البحريني على اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وأشاد في هذا الإطار بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر الأمر الذي يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وثمن رئيس مجلس الشورى البحريني دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها العمود الفقري للأمة العربية والإسلامية، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك نحو مزيد من الازدهار.

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبو شقة والنائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار عبد الله عصر رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس والمستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، والسفير عمرو عبد الوارث نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.