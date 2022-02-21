/680765/تامر-حسني-يدعم-الوجوه-الجديدة-في-فيلم-بحبك-هكذا-كان-رد-فعلهم

يعمل الميجا ستار تامر حسني على أعطاء فرص للشباب الموهوب من خلال أعماله الفنية المختلفة، وفي فيلم "بحبك" له فرصة أكبر لكونه المخرج والمؤلف، وليس فقط بطل الفيلم، وحرص على تسجيل فرحتهم وهم يتسلمون نسخهم من سيناريو الفيلم بعد إنضمامهم له.

دوت الخليج يرصد عدد من الوجوه الجديدة التي يقدما تامر حسني من خلال فيلمه الجديد بحبك

تامر حسني يعلن عن الوجوه الجديدة في فيلم بحبك

نشر الفنان تامر حسني من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو يوزع نسخ سيناريو فيلم بحبك على الممثلين الشباب الذين يقدمهم تامر من خلال الفيلم، وعلق على الفيديو وكتب:" كالعاده و كما احب دائماً ان اقدم وجوه جديده للسينما انضم اليوم لأسرة فيلم بحبك الفنان عمرو صحصاح عمل بالدراما الكثير ولكن اول مره سينما".

تامر حسني يكتشف شهد الشاطر عبر فيلم بحبك

أظهر الفيديو الذي نشره تامر حسني عبر حسابه على إنستجرام، النسخة الخاصة للوجه الجديد شهد الشاطر من سيناريو فيلم بحبك، حين يقدما تامر لها، وأظهر فرحتها العامرة بتسلم السيناريو، وكتب على الفيديو:"الوجه الجديد اللي بتوقع لها مستقبل متميز و تحديداً في عالم الكوميديا و هي الفنانه شهد الشاطر".

عاليا راشد في فيلم بحبك

يقدم تامر حسني من خلال فيلم بحبك، الوجه الجديد عاليا راشد، وظهرت فرحتها في الفيديو، بعدما أستلمت نسختها من سيناريو الفيلم، وكادت أن تبكي من فرحتها بالانضمام لفيلم من بطولة وإخراج تامر حسني، وقال عنها تامر ضمن تعليقه على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على إنستجرام، وقال:"كما ضم الفيلم وجه مصري جميل آخر لأول مره و هي الممثله عاليه راشد".

مدحت إسماعيل مع تامر حسني في فيلم بحبك

أختتم تامر حسني تعليقه على الفيديو الذي نشره تامر من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، الذي يعلن من خلاله عن الوجوه الجديدة التي سيقدمها في فيلم بحبك، بالحديث عن الفنان مدحت إسماعيل، الذي يقدم دور صديقه المقرب في أحداث الفيلم، وقال:"كما انها عوده سينمائيه بعد غياب للفنان مدحت اسماعيل و قريباً الإعلان عن البطله القادمه".