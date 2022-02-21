/680766/بسبب-حديثه-عن-سيدات-الصعيد-محامى-بالمنيا-يحرر-محضر-ضد-إبراهيم-عيسي

وقال «احمد الكيال» ان الدعوة التى قام برفعها اليوم،ضد الاعلامي عيسي والذي اعتاد في برنامجه إثارة الجدل والفتنه بغرض تحقيق مكاسب اعلامية، لافتا إلى أنه قد قام بسب نساء الصعيد في إحدى حلقاته بينما ظهر فى حلقة أخرى ليتحدث عن رحلة الاسراء والمعراج محدثاً بذلك إثارة الفتنه الدينية، مشيرا إلى انه تحدث في الدين الإسلامي ليكفر ويكذب أياته،

وأضاف محامى المنيا، أن ابراهيم عيسي عندما تحدث عن رحلة الإسراء والمعراج وصفها بشكل خاطئ، مما أثار حفيظة الجميع، موضحاً أن الاعلامى استغل برنامجه لنشر أفكار تساعد على نشر الفتن وإثارة الجدل، موضحاً ان المتهم قد ارتكب الجرم المشار اليه في المادة 98 من قانون العقوبات والتي تنص علي يعاقب بالحبس من استغل الدين في الترويج بالقول او الكتابة او اي وسيلة اخرى لافكار متطرفة بشان تحقيق الفتنة او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية لها، وما قام به المشكو في حقه يعد ازدراء للدين الإسلامي الحنيف واعتداء علي القران والأحاديث النبوية، مطالبا بوقف برنامجه واتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة حياله لما ارتكبه من جرم يخالف صحيح القانون والدستور، مؤكداً أنه قد تقدم بدعوى قضائية ضد الاعلامى إبراهيم عيسي لمخالفته نص القانون وكذلك ميثاق الشرف الاعلامى.

إبراهيم عيسي

وكان الاعلامى ابراهيم عيسي قد قام فى إحدى حلقاته بوصف رحلة الإسراء والمعراج بشكل أثار جدلاً واسعاً بين الجمهور، فضلاً عن قيامه بالحديث عن سيدات الصعيد بطريقة لفظها أبناء الصعيد، الأمر الذى دفع عدداً من أعضاء مجلس النواب للحديث عن ما بدر من الاعلامى ابراهيم عيسي مطالبين لجنة الانضباط بفتح تحقيق معه. فى الجلسة التى اتنعقدت أمس، بينما قامت مشيخة الأزهر بالرد على ما جاء على لسان الاعلامى ابراهيم عيسي عن رحلة الاسراء والمعراج وذلك ردا على ما تناوله إبراهيم عيسي خلال حلقات برنامجه عبر شاشة القاهرة والناس.