ننشر أسماء ضحايا الحادث المروع بطريق إسنا الصحراوي | صور

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لقي 5 من أبناء محافظة قنا، مصرعهم، في حادث على طريق الصحراوي باسنا، صباح اليوم الاثنين، إثر تصام سيارة تريلا بسيارة ملاكي.

دوت الخليج

حيث تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا يفيد حادث على طريق الصحراوي باسنا، صباح اليوم الاثنين، إثر تصام سيارة تريلا بسيارة ملاكي.

أسماء الضحايا

وتبين من المعاينة مصرع كل من عبد الرحيم صديق محمود علي يبلع من العمر 23 عامًا، قنا الترامسة، وياسر عرفات عوض بسطاوي، 23 عامًا، قنا الترامسة، وعبد الرحيم محمد علي محمود، 13 عامًا، قنا الترامسة، ووليد صلاح صبري جعلوني 10 أعوام، قنا، ووليد علي صديق، طالب من دندرة قنا، فيما أصيب وائل ماهر كامل السيد، سائق سيارة التريلا، بكدمات وتم نقله لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم، ووضع الجثث في مشرحة مستشفى إسنا، وأخطار النيابة العامة لتباشر التحقيقات وفي سياق أخر أصيب طفل، صباح اليوم الاثنين، بكسور وكدمات، إثر حادثة سقوط موتوسيكل يقوده والد الطفل، في غرفة صرف صحي مكشوفة، بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

إخطارًا من مستشفى قوص المركزي

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى قوص المركزي، باستقباله عمر أحمد جاد الرب، يبلغ من العمر 5 أعوام، إثر حادثة سقوط موتوسيكل يقوده والده بغرفة صرف صحي مكشوفة، في قرية حجازة قبلي بمركز قوص، وجرى عمل الإسعافات الأولية وحجز الطفل بقسم العظام في المستشفى لحين تحسن حالته الصحية.