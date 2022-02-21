/680772/بالأسماء-16-مصاب-وثلاثة-وفيات-إثر-حادث-تصادم-بالإسكندرية

كشف مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية رتفاع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس شركة "البوادي" وسيارة نقل ثقيل، اليوم الاثنين، بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي إلى 3 قتلى و16 مصابًا. تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 45 بطريق الإسكندرية الصحراوي، اتجاه القاهرة، ووجود حالات وفاة و مصابين.

رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

على الفور انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان بالإضافة إلى رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم أتوبيس سعة 28 راكب تابع لشركة "البوادي" ببرج العرب بسيارة نقل ثقيل "تريلا" على بعد 5 كيلو متر من بوابات الإسكندرية الصحراوي.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين من عمال وموظفي الشركة

تسبب الحادث في مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين من عمال وموظفي الشركة المشار إليها ، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم والمتوفيين إلى المشرحة.

أسماء ضحايا الحادث

وحصل موقع "دوت الخليج " على اسماء ضحايا الحادث وابذى نتج عم وفاة في كل من إبراهيم توفيق محمد 22 سنة، والمفعول إسلام رمضان عبدالهادي، 29 سنة من مركز أبو حمص، محافظة البحيرة وإصابة كل من عبدالحميد محمد إبراهيم، 32 سنة، مصاب بعوارض ارتجاج وجروح متهتكة بالوجه وهشام شعبان عبد الحميد، 33 سنة من مركز إيتاى البارود، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، وأشرف حمدي عبد المعبود، 34 سنة، من مركز أبو المطامير، مُصاب بخلع بالكتف الأيمن وكسر بالقدم اليمنى. و عمران إبراهيم عبدالله، 39 سنة من إيتاى البارود، مصاب بكسر بالقدمين وعوارض ارتجاج، وبدوي شعبان عبدالحميد محمد، 32 سنة من مركز أبو المطامير، بكدمات وسحجات متفرقة بعموم الجسم،. تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.