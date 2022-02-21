الحكومة: نقل تبعية عدد من المنشآت بالأقصر والإسماعيلية لهيئة الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يحمل رقم 546 لسنة 2022، نص على نقل تبعية عدد من المنشآت التابعة لمديرية الشؤون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى بالأقصر.





كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بنقل تبعية عدد آخر من المنشآت التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسماعيلية، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظتين. وطبقا للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. كما نص القرار على أن يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفى المنشآت المنقولة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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