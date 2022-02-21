سفير مصر في كمبالا يلتقي السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية

التقى السفير "أشرف سويلم"، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية "فينسنت باجيري"، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل العلاقات الثنائية وعدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ثمن المسئول الأوغندي العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأعرب عن تقديره للدعم المصري المستمر للتنمية في أوغندا، الأمر الذي تعكسه سلسلة المشروعات المصرية بأوغندا خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً تطلع بلاده إلى دفع أطر التعاون مع مصر في كافة المجالات. بالإضافة إلى ذلك، وجه الشكر لمصر لدعمها للترشيحات الأوغندية في المحافل الدولية والإقليمية، مستعرضاً الموقف الأوغندي من التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وتداعيتها على استقرار القارة.

من جانبه، أشاد السفير المصري بالعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، والتنسيق المصري الأوغندي في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً على الاهتمام المصري بدفع قطار التنمية في أوغندا والدول الإفريقية، حيث استعرض في هذا الصدد المشروعات المصرية التي تم تنفيذها في أوغندا مؤخراً. كما تم خلال اللقاء مناقشة بعض الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة السفر بين البلدين بعد رفع القيود الاحترازية لمكافحة جائحة الكورونا.