جامعة الأزهر تطلق مشروع " مشواري" لتدريب 35 ألف طالب على ريادة الأعمال

أعرب الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عن تقديره للتعاون مع منظمة اليونيسيف مؤكدًا أن الجامعة منفتحة على كل الدول والمؤسسات وتعني بكافة العلوم الشرعية والتطبيقية للربط بين علوم الدين والدنيا، وأن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بذلك، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على استخراج الطاقات الإيجابية للطلاب من خلال مشاريع ريادة الأعمال التي توسعنا فيها حتى صار هناك ناد لزيادة الأعمال وحاضنات بكلية الهندسة بقنا والصيدلة بنات القاهرة وجار افتتاح حاضنة أخرى بفرع الجامعة بأسيوط وقد توجت هذه الأعمال بفوز فريق إيناكتس الأزهر بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز الأول على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة بها كليات متنوعة في علوم الطب والصيدلة والعلوم الإنسانية و طلاب من مختلف دول العالم وأن من شيوخ الأزهر القدامى من برعوا في فنون الطب.

وألمح صديق إلى التعاون المشترك مع اليونيسيف وتقدير الجامعة للدور الذي تؤديه المنظمة في دول العالم.

جاء ذلك خلال استقبالهم لممثل منظمة اليونيسيف لإعلان إطلاق برنامج مشواري الذي يستهدف تدريب 35 ألف طالب وطالبة على ريادة الأعمال

ومن جانبه عبر فضلون حقي ممثل منظمة اليونيسيف عن اعتزازه بجامعة الأزهر ومكانتها على مستوى العالم مثمنًا دورها في خدمة المجتمع، كما أثنى على جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية في الاهتمام بالشباب والاستفادة منهم.

وقال الدكتور محمد الأنصاري ممثل إيناكتس مصر إن إيناكتس تهتم بالتنمية المستدامة وأن برنامج مشواري يعمل على إعداد الشباب لتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم لسوق العمل

واستكمل الدكتور شريف سيد رئيس فريق إيناكتس الأزهر أن الجامعة تدعم الشباب وتقدم كافة سبل الدعم لهم وهو ما جعلنا نتميز ونتشجع لتحقيق مراكز متقدمة في شتى المجالات التي تخدم المجتمع.