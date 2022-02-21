/680776/اللجنة-الأولمبية-تعتمد-نتيجة-انتخابات-نادي-الزمالك-صور

اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، نتيجة انتخابات نادي الزمالك ، التي أقيمت خلال شهر فبراير الحالي وأسفرت عن فوز المستشار مرتضى منصور وقائمته كاملة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا

وانتهت مباراة الزمالك أمام ساجرادا بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

بدأ الزمالك المباراة مستحوذا ومهاجماً ساجرادا، وهدد في أول الكرات مرمى ساجرادا في الدقيقة 7 عن طريق رزاق سيسيه ولكن خرجت التصويبة ضعيفة.

ثم أصبح اللقاء بعد 10 دقائق لعب، بدون أي هجمات على مرمى الفريقين، وكل الكرات اصبحت في وسط الملعب دون تشكيل أي خطورة حقيقية.

وبدأ مستوى الزمالك يتراجع وأستحوذ الفريق الأنجولي على المباراة، وقام بتهديد مرمى الزمالك على فترات.

الشوط الثاني

وفي شوط المباراة الثاني دخل بن شرقي بدلاً من رزاق سيسيه، وهدد مرمى ساجرادا بعد دخوله وكان أن يسجل ولكن تألق الحارس على مرتين وحافظ على شبياكه من خلال كرة بن شرقي وأمام عاشور.

وهدد شيكابالا مرمى ساجرادا في الدقيقة 63 من تصويبة قوية، ولكن أستكمل الحارس تألقه وتصدى لها ببراعة.

وكان قد استقر مسئولوا الزمالك في وقتأ سابقاً بأن تسافر البعثة مباشرة إلى المغرب من أنجولا، قبل أن يتم تعديل القرار بسبب خطوط الطياران الجوية.

وعادت بعثة الزمالك إلى القاهرة، ثم سيسافروا إلى المغرب بعد يومين، وأعطى كارتيرون راحة يوم للاعبين، ثم يخوضون مران واحد على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة قبل السفر للمغرب لمواجهة الوداد.

ويريد الزمالك تحقيق نتيجة إيجابية أمام الوداد بملعب محمد الخامس، بعد التعادل في المبارتين السابقتين أمام بترو أتليتكو وساجرادا، ليحتل الزمالك ثالث الترتيب في المجموعة برصيد نقطتين.