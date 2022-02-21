برئاسة عماد سعد حمودة..إسكان البرلمان تناقش تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا

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ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، برئاسة النائب عماد سعد حموده، رئيس اللجنة، سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة أفريقيا.

دوت الخليج

تنشيط تصدير المقاولات لقارة أفريقيا

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السنوات ال7 السابقة شهدت تنمية كبيرة بمختلف نواحيها، وفيما يخص سبل تدعيم وتنشيط حركة تصدير قطاع المقاولات لقارة إفريقيا، حيث يشكل التوجه نحو أفريقيا تحدياً مهماً وضرورياً اهتمت به القيادة السياسية وعملت على دعمه بكافة الصور جميع المجالات السياسية والاقتصادية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.

وتابع حمودة، خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم:" نجحت الدبلوماسية المصرية في أن تستعيد الكثير من دور مصر الريادي في القارة السمراء ، بعد أن استعادت مكانتها الطبيعية في الاتحاد الأفريقي وعمدت إلى توطيد علاقتها وشراكتها السياسية والاقتصادية بالمنظمات الهيئات التابعة للاتحاد ، وكذلك العديد من الدول الأفريقية التي أصبحت مصر لديها مثالا يحتذى به من حيث تجربة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده البلاد".

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، أعمال الجلسة العامة للبرلمان وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للأشخاص الإعتبارية لغير السكنى، على أن يعود غدا الثلاثاءلاستكمال ما ورد في جدول الأعمال.

حيث من المقرر أن تشهد الجلسة العامة غدا، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، الموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2021.