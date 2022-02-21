بعد مرور 50 عامًا على عرضه.. The Godfather في السينمات مجددًا

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أُعلن عن طرح فيلم The Godfather في السينمات مرة أخرى، بعد مرور 50 عام على طرحه للمرة الأولى، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وشكل هذا الخبر مفاجأة سارة للكثيرين.

دوت الخليج ترصد عرض فيلم The God Father مرة أخرى في السينمات الأمريكية

The Godfather في دور العرض من جديد

أحتفالًا بمرور 50 عام على طرح الفيلم العالمي The Godfather للمرة الأولى، في عام 1972، فتقرر نزله مرة أخرى في عدد من السينمات المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم 25 فبراير الجاري، وهو خبر سعيد لجمهور هذا الفيلم في أمريكا، ومما لا شك فيه، أن لهذا الفيلم العرق جمهور متشعب في كل بلدان ودول العالم، الذين لايزالوا يحبونه رغم كل إنتاجات السينما العالمية والأمريكية تحديدًا في الـ50 عام الماضيين.

فيلم The Godfather بعد مرور 50 عام

يُعتبر فيلم The Godfather واحد من أقوى علامات السينما الأمريكية والعالمية، حيث أنه في المركز الثاني في قائمة أفضل الأفلام السينمائية العالمية، التي يتصدرها فيلم Shawshank Redemption، والذي لم يفرق عنه كثيرًا في التقييم.

أخرج فيلم The Godfather المُبدِع فرانسيس فورد كوبولا، وتميز هذا الفيلم من جوانب عديدة ليس الإجراج فقط، حيثأن الأداء التمثيلي كان ولايزال مبهرًا، يتعلم منه كل رواد هذا المجال، إلى جانب الديكور والإضائة المصنعين بأعلى دقة، والمستخدمين لخدمة الأحداث بشكل يفوق الوصف، فضلًا عن زوايا التصوير التي توصل الإحساس للجمهور دون كلام، وكل هذا جعل الجمهور والنقاد من حول العالم يستمتعون بهذا الفيلم ويصنفونه ثاني أفضل فيلم في تاريخ السينما.

أبطال فيلم The Godfather

قدم بطولة فيلم The Godfather كل من: آل باتشينو، جيمس كان، روبرت دوفال، ديان كيتون و مارلون براندو، وشاركهم في تقديم باقي شخصيات القصة مجموعة من الممثلين المميزين أيضًا، مما جعل الفيلم يتألق بتكامل عناصره في كل الجهات.

قصة فيلم The Godfather

تحكي قصة فيلم The Godfather عن محاولات واحد من كبار عائلات المافية الـ5 بمدينة نيويورك، في منع أحد ابناءه من الدخول لعالم المافيا، وإبعاده عن عالم والده الإجرامي، مما يؤدي إلى صراعات كثيرة، ينتج عنها الكثير من الأكشن والإثارة.