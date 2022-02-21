/680789/بعد-رفض-والدته-مسامحته-محمد-الريفي-يظهر-في-فيديو-يصرخ-بالشوارع

تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية فيديو غريب للفنان المغربي محمد الريفي، وهو يصرخ في شوارع المغرب بعد أن رفضت والدته طلب مسامحته ولقائه.

دوت الخليج يرصد سبب صراخ محمد الريفي في الشارع كالمجنون

وظهر الريفي في الفيديو المتداول، في بدايته يحاول طلب السماح من والدته ويترجاها لمقابلته، قال فيه: «عفاك ألواليدة الله يرحم ليك الوالدين أمي، عفاك أمي وا أمي الله يرحم ليك الوالدين أمي عفاك أمي سمحي ليا راه ولدك كيموت عفاك، الله يرحم الوالدين أمي فينك».

ثم انتقل الفيديو لصراخ الريفي في الشوراع ومحاولة المواطنين الامساك به ودعمه ليتوقف عن الصراخ.

الجمهور يتعاطف مع محمد الريفي

وتعاطف عدد كبير من جمهور الفنان محمد الريفي مع حالته، وبدأ الرواد مستأيين من وصوله لهذا الوضع، خاصة بعد قضيته الشهيرة ومشاكتله العائلية التي ضجت لها وسائل الإعلام، بسبب محاولة زوجته الايقاع بينه وبين عائلته، إذ أنهم الفنان شقيقه بأنه حاول قتل زوجته، ومنعه من رؤية والدته.

والدة محمد الريفي ترفض مسامحته ولقائه

وفي تلك الأثناء خرجت والدة محمد الريفي في إحدى التصريحات الإعلامية، وأوضحت أنها لن ترضى عليه مدى الحياة، وأنها لم تريد رؤيته بكامل إرادته ولا علاقة لشقيقه التوأم بمنعها، ومن هنا بدأت المناوشات بين محمد الريفي وعائلته.

من هو محمد الريفي

مغني مغربي، فائز بلقب ذا إكس فاكتور آرابيا الموسم الأول لبرنامج ذا إكس فاكتور،ترك مقاعد الدراسة في سن مبكرة والانخراط في حياة العمل ليُعيل عائلته بعد وفاة والده، وعمل خلالها في العديد من المهن، آخرها كان مساعداً لرئيس الطهاة في مطعم بالمغرب، لكن الحاجة لاكتشاف نفسه في الغناء دفعته للمشاركة في برنامج اكس فاكتور النسخة العربية.

أولى أعمال الفنان محمد الريفي

أصدر أول عمل له كليب «هايجنني» ديو مع المنتج إلام جاي، ولكن سرعان ما بدأت المشاكل القانونية تطفو على علاقة العمل بين الطرفين.

وكان يستعد الريفي لتسجيل أغنية «كتاب حياتي يا عين» بتوزيع جديد، إضافة إلى "كليب" سيتم تصويره قريباً وطرحه في الفضائيات.