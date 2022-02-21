الرئيس الكازاخى يدعو شيخ الأزهر لزيارة بلاده

جدة - نرمين السيد - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعوة رسمية من الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف، لزيارة كازاخستان، وافتتاح المؤتمر السابع لزعماء الأديان والذى سيتناول "دور زعماء الأديان فى التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية فى فترة ما بعد جائحة كورونا"، والذى سيعقد بمدينة نورسلطان الكازاخية لمدة يومين فى 14 و15 ديسمبر المقبل.





جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر، اليوم الاثنين بمقر مشيخة الأزهر، رئيس مجلس الشيوخ الكازخستانى، الدكتور مولين اشيمبايف، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون العلمى والثقافى وتدريب الأئمة ومكافحة التطرف.

كما نقل رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى تحيات رئيس كازاخستان، لفضيلة الإمام الأكبر وتقديره للدور العالمى الذى يقوم به فضيلته فى نشر قيم السلام والتعايش، وبيان الصورة الصحيحة للإسلام.

وقال رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى : "أود أن أعرب عن بالغ سرورى بزيارتى لفضيلتكم، إنه لشرف كبير أن أكون فى رحابكم وفى هذا المكان الأهم والأكثر إلهاما فى العالم الإسلامى، لقد قدمت مصر الأزهر الكثير من الدعم لكازاخستان من أجل تعزيز الإسلام فى بلادنا، وكان للأزهر دور رائد فى هذا الشأن، وقام خريجو الأزهر بالدور الأكبر فى نشر الإسلام الوسطي، نشكركم على إعداد الكوادر الكازاخية ونتطلع لدعمكم الدائم والتعاون مع مؤسستكم العريقة، ولا نزال فى حاجة ماسة إلى الأزهر الشريف وأساتذته وعلمائه، خاصة فى مجال مكافحة التطرف وتدريب الأئمة".

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى : "تابعنا بشغف توقيعكم لوثيقة الأخوة الإنسانية مع البابا فرنسيس، ونعتبره بمثابة تمهيد للمضى قدما فى الحوار بين الأديان، ونشر ثقافة التعايش والسلام، ونعمل على ترويج هذه الوثيقة المهمة داخل كازاخستان لما لها من أهمية كبرى فى تعزيز الحوار بين الثقافات، إنها حقا وثيقة فريدة من نوعها على مستوى العالم، وكازاخستان مستعدة لتبنى مبادرات جادة بشأن نشرها وترويجها محليًا واقليميًا وعالميًا".

من جانبه، رحب فضيلة الإمام الأكبر برئيس مجلس الشيوخ الكازاخى، والوفد المرافق له فى رحاب الأزهر الشريف، وتقديره لشخص الرئيس الكازاخى وترحيبه بدعوته العزيزة لزيارة كازاخستان، مؤكدًا أنه يحتفظ بذكريات لهذا البلد بعد أن زاره مرتين، وأنه يتابع ما يدور فى هذا البلد العزيز من تطورات، ويدعو الله أن يرزق قيادات التوفيق والسداد، وأن يمن على شعبه بالأمن والإمام ودوام الاستقرار.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر استعداد الأزهر لدعم كازاخستان بما يحتاجه من طاقات وإمدادات، ورفع أعداد الطلاب الكازاخيين الوافدين للدراسة بمعاهده وجامعته العريقة، لما لهذا البلد من أهمية كبرى، مشيرًا إلى وجود عدد من المعلمين والدعاة الأزاهرة المبتعثين فى كازاخستان، مؤكدًا الترحيب بأئمة كازاخستان فى أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لتعزيز مهاراتهم فى التواصل ودراسة المشكلات المعاصرة وتفنيد أفكار المتطرفين، وسوف نقوم بتصميم محتوى خاص بأبرز التحديات التى تواجه المجتمع الكازاخي، وكيفية مناقشتها وطرحها من قبل الأئمة والوعاظ.

وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين كازاخستان والأزهر فى مجالات مكافحة التطرف الفكرى، والتصدى للجماعات المتطرفة، ودور الأزهر الرائد فى مجابهة هذه الأفكار والجماعات وتفنيد أفكارها، وحقوق المرأة فى الإسلام، والآثار السلبية لجائحة كورونا، وضرورة تضافر الجهود بين الدول والمؤسسات غير الحكومية والعلماء من أجل تجاوز هذه الفترة العصيبة.