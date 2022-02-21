نشرة أخبار الفن: قمر تثير الجدل بهوية والد ابنتها.. محمد الريفي يصرخ بالشوارع كالمجنون.. وهذه تفاصيل تعين تامر حسني سفيرا لنشر الوعي

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شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين الموافق 21 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

قمر تفاجيء الجمهور بالكشف عن هوية والد ابنتها

أحدثت المطربة قمر ضجة عريمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في الساعات القليلة الماضية، بعد أن فاجأت الجمهور بكشف هوية ابنتها، إذ أنه اتهمها العديد بأنها أنجبت ابنتها بدون زواج رسمي.

ونشرت قمر عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لجواز سفر ابنتها الثانية لونا ظهر به اسم والدها مهدي غندور، لتحسم الجدل وتبرأ نفسها من كل هذه الاتهامات، إذ علقت عليها موضحة: «هنيئا للمظلوم اللي عند ربه بريء، لكل من كتب عني كلام غير لائق حول ابنتي وأنها دون أب معروف.. هذا جواز سفر ابنتي الأمريكي وهذا اسم والدها أتمنى أن ينشغل كل شخص بنفسه .. لونا مهدي الغندور.. الله يبعتلك أيام حلوة».

تعين تامر حسني سفير لنشر الوعي بقضايا البيئة

أصدرت «إكستريم إي»، بيان يفيد بتعين الفنان تامر حسني الشهير ب «نجم الجيل»، سفيرا عالميا لنشر الوعي بقضايا البيئة، ضمن سلسلة السباقات المبتكرة للسيارات الكهربائية والتي تستخدم الرياضة لأغراض إيجابية، وجاء ذلك القرار قبل انطلاق بطولة X Prix الدولية للموسم الثاني في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية، والتي من المقرر أن تبدأ خلال نهاية هذا الأسبوع.

محمد الريفي يظهر في فيديو يصرخ بالشوارع

تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية فيديو غريب للفنان المغربي محمد الريفي، وهو يصرخ في شوارع المغرب بعد أن رفضت والدته طلب مسامحته ولقائه، وظهر الريفي في الفيديو المتداول، في بدايته يحاول طلب السماح من والدته ويترجاها لمقابلته، ثم انتقل الفيديو لصراخ الريفي في الشوراع ومحاولة المواطنين الامساك به ودعمه ليتوقف عن الصراخ.

لطيفة تُلبي طلب طفلة من ذوي الهمم «فيديو»

شاركت المطربة التونسية لطيفة الجمهور بفيديو طريف، يحمل في ثناياه جميع معاني الإنسانية التي تحملها الفنانة، تظهر به مع طفلة لذوي الهمم أثناء زيارتها لجمعية الاطفال ذوي الاعاقة.

وظهرت لطيفة في الفيديو التي شاركته عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، تطلب منها طفل من أصحاب الهمم أن تغني لها، في لهفة شديدة من الطفلة وانبهار كبير للفنانة بدأ الثنائى يتغنيان سويا، وحاز الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة.