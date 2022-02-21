/680797/حفيدة-النقشبندى-تهاجم-رواية-نشرت-معلومات-خاطئة-عن-سيرة-فيتارة-السماء

هاجمت حفيدة القارئ الشيخ سيد محمد النقشبندى أحد أشهر المنشدين رواية الكاتبة رحمة ضياء والتى حازت على جائزة خيرى شلبى للعمل الروائى الأول لعام ٢٠٢١، وذلك بسبب قيامها بنشر معلومات خاطئة عن سيرة منشد مصر الشيخ “النقشبندى”، وذلك على حد قولها بأن الرواية المذكورة قامت بنشر بعض المعلومات عن سيرة النقشبندى بطريقة غير صحيحة، رغم رفض أسرة إمام المنشدين نشر سيرته.

وأكدت صديقة النقشبندى فى تصريحاتها لـ " موقع دوت الخليج "، أنها لم تقرأ الرواية المذكورة حتى الأن ولكنها بالصدفة تفاجأت بالقاء الكاتبة فى أحد البرامج التليفزيونية تتحدث فيها عن ما جاء فى روايتها عن السيرة الذاتية لجدها القارىء سيد النقشبندى، وما تحتويه من معلومات غير صحيحه تسىء لقيمة كبيرة فى الانشاد الدينى .

وأوضحت، أن مؤلفة الرواية تواصلت معاها منذ سنوات للحصول على معلومات خاصة بالسيرة الذاتية لجدها ولكن الأسرة رفضت، مضيفة أن ما يثير غضبها هو المعلومات الكثيرة غير الصحيحة التى زعمت المؤلفة حدوثها والحديث عنها فى عدة لقاءات تليفزيونية بدون الحصول على موافقة الاسرة.

الشيخ النقشبندى

وأشارت حفيدة “النقشبندى” أنها سوف تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لوقف نشر الرواية لأعتبارها تشهير فى حق جدها، وذكرت صديقة النقشبندى، أن أهم المعلومات الخاطئة التى ذكرتها المؤلفة أن القارىء والشيخ سيد النقشبندى كان سيغنى مع احدى الفرق الراقصة ولكنه تراجع بعد نشر الخبر وهذا غير صحيح، فضلاً عن تدخل المؤلفة في تفاصيل اعتبرتها الأسرة بمثابة إهانة لسيرة منشد مصر، مضيفةً أن مؤلفة الرواية أصطنعت شيئا من الخيال أنه كان يلعب الدومينو مع الشيخ محمد عمران وهذا على خلاف الحقيقة واخيرا ان جدها قُبل فى الإذاعة والتليفزيون قبل وفاته بخمس سنوات فقط وهذا خطأ فادح لأن له المئات من التسجيلات فى الإذاعة والتليفزيون مشيرة أن المعلومات التى تستقى منها ضللتها وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك الأمر.

وأوضحت صديقة النقشبندى أيضاً، أنها ستتعامل مع الأمر بشكل قانونى، مطالبة من وسائل الاعلام تحري الدقة قبل إستضافة الروائية والحديث عن سيرة الشيخ سيد النقشبندى، والتأكد من أسرته حول صحة ما ورد بالرواية من عدمه.