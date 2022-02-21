/680809/النائب-محمود-عصام-التغيرات-المناخية-حياة-أو-موت-ويعرض-على-وزيرة-البيئة-حملة-التخلص-من-أكياس-البلاستيك

قال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب: التغيرات المناخية قضية حياة أو موت، مشيرا إلى أننا لمسنا إرادة الدولة في مواجهتها أثناء منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وأكد النائب، أن هناك تحد كبير أمام العالم لتقليل درجات الحرارات على مستوى العالم في إطار مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود خطة لدى الدولة لمواجهة التغيرات المناخية وتحديدا في محافظة الإسكندرية، والتي تواجه مشكلة مثل تآكل الشواطئ، فضلا عما تشهده من سيول وأمطار بغزارة لم تشهدها من قبل.

النائب محمود عصام: التغيرات المناخية حياة أو موت.. ويعرض على وزيرة البيئة حملة التخلص من أكياس البلاستيك

وأكد محمود عصام، أنه أطلق حملة من الإسكندرية للتخلص من أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، لما لها تأثيرات سلبية كبيرة على الصحة العامة.

وكشف عضو مجلس النواب، عن وجود تحركات تشريعية ورقابية الفترة المقبلة لمواجهة استخدام أكياس البلاستيك، ضمن فعاليات الحملة.

كما دعا النائب محمود عصام، وزارة البيئة لإعلان أسوان مدينة صديقة للبيئة لما تمتلكه من كافة المقومات المؤهلة لذلك.