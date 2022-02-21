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نادر مصطفى نائب التنسيقية يطالب «قصور الثقافة» بموافاة اعلام النواب بالمناطق المحرومة

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دعا النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  دعم الهيئة العامه لقصور الثقافة والجهات الحكومية لتمكينهم من تغطية المناطق المحرومه على مستوى الجمهورية بإنشاء قصور للثقافة لنشر الوعى وتبنى المواهب.

دوت الخليج 

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الهيئة العامة لقصور الثقافة 

وطالب "مصطفى " الهيئة العامة لقصور  الثقافة موافاة اللجنه  بالمناطق المحرومة من قصور الثقافة لتذليل العقبات وتقديم الدعم التشريعى والبرلمانى حيث أن دور اللجنه  نشر الوعى والتثقيف ومحاربة الفكر المتطرف والذي يتطلب تضافر الجهود الحكومة ومجلس النواب لمحاربة الأفكار المتطرفه  والذي لن يتأتى الا من خلال قصور الثقافه.

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ووجه نائب التنسيقية الشكر للنائبه شيماء نبيه على تبرعها بقطعة أرض لصالح إنشاء قصر ثقافة جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافه و الإعلام بمجلس النواب برئاسة يوسف الحسينى وكيل اللجنه لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائبه شيماء نبيه حول إنشاء قصر ثقافة بمنطقة الكردى  محافظة الدقهلية .

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واوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس  قيام النائبة  شيماء نبيه بإعادة تسليم طلب التبرع بقطعة الأرض المخصصة لاقامة قصر ثقافه الكردى  بمحافظة الدقهلية مع إرفاق مستندات الملكيه للهيئة العامه لقصور الثقافة والتى عليها انهاء الإجراءات لإنشاء قصر الثقافة سالف الذكر بالتنسيق مع وزارة التخطيط  حضر الاجتماع  محمد ابوغنيمه سكرتير عام محافظة الدقهلية وهانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس هيئة قصور الثقافة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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