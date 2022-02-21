عاجل.. قرار جمهورى بتعديل الحد الإدارى بين بورسعيد وشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار جمهورى رقم 72 لسنة 2022 بتعديل الحد الإدارى الفاصل بين محافظتى بورسعيد وشمال سيناء.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار جمهورى رقم 72 لسنة 2022 بتعديل الحد الإدارى الفاصل بين محافظتى بورسعيد وشمال سيناء. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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