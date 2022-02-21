عاجل- جون كيرى: يجب اتباع المصريين القدماء فى احترامهم لكوكب الأرض

جدة - نرمين السيد - أكد جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ، أننا فى حاجة للحد من ارتفاع درجة الحرارة لما يقل عن درجتين مئويتين وبذل الجهد لوقفها عند 1.5 درجة مئوية، وتعزيز الاستجابة العالمية لدعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ.





وأضاف "كيرى"، خلال مؤتمره الصحفى، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن المحيطات تغطى مساحة كبيرة من الكرة الأرضية وماذا لو استمر ارتفاع درجة الحرارة وأدى إلى تبخر مياه المحيطات أكثر مما ينبغى ستكون هناك كوارث لا أريد التحدث عنها. وتابع : "علينا أن نعمل على الحد من ارتفاع الحرارة كى نحافظ على حياتنا، وبالطبع علينا أن نقر بأننا حققنا تقدما كبيرا فى مجال حماية المناخ ولكن مازال هناك الكثير للقيام به لحفظ المناخ، متابعًا : "هنا فى مصر كانت أقدم حضارات العالم و يجب علينا إتباع المصريين القدماء فى احترامهم لكوكب الأرض".

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