وزير الخارجية يؤكد حرص مصر البالغ على الدفع قدما بالعملية السياسية فى سوريا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور الدورى حيال المُستجدات على الساحة السورية.





وصرَّح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن بيدرسون أطلع الوزير شكرى على التحركات والاتصالات الجارية سعيًا نحو تحريك مسارات التسوية السياسية للأزمة السورية، مُعربًا عن تقديره للدور المصرى الداعم لجهود التسوية.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكرى أكد حرص مصر البالغ على الدفع قُدمًا بالعملية السياسية فى سوريا، وإنهاء حالة الجمود السياسى التى تعترى المشهد السورى.

كما شدَّد وزير الخارجية على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة ببسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطنى، وبما يحفظ استقلالية قراراها السياسى.

كما أشار الوزير إلى ضرورة تغليب المصلحة الوطنية لسوريا فيما بين مُختلف الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وبما يضع حدًا للأزمة المُمتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السورى الشقيق.