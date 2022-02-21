البيئة: نسبة الانبعاثات فى مصر 0.6% وسنكون الملاذ الوحيد للسياحة على وجه...

كشفت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، عن أن الشعب المرجانية بالبحر الأحمر ستكون أخر شُعب علي وجه الأرض تتأثر بالتغيرات المناخية، لتكون مصر في ذلك الوقت هي الملاذ الوحيد للسياحة علي وجه الأرض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم، لمناقشة ملف "تغير المناخ " واثره على العالم واستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ ( 27 Cop)، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة.

وأوضحت "فؤاد" أن التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبيه علي التنمية في البلاد المختلفة فضلا عما تسببه من تدهور الصحة العامة وجفاف التربة وابيضاض الشعب المرجانية (عجزها) الأمر الذي يؤثر علي السياحة في الدول.

وأشارت "فؤاد" إلي إن انبعاثات مصر وفقا لأخر التقارير لا تتعدي 0.6%، وقطاع الطاقة في صداره المسببات لها ويضم الكهرباء والنقل والبترول، وتمثل المخلفات 15% وقطاع الصناعة 12.5%، موضحة أنه رغم عدم التسبب في المشكله لكنها تعاني بسببها.

وعن الدول العربية والأفريقية قالت الوزيرة، إن نسبة الانبعاثات في الدول العربية تقدر بـ5% مقابل 4% نسبة في إفريقيا، وهي نسب قليلة مقارنة بباقي دول العالم.

وأوضحت "فؤاد" أن التغيرات المناخية لها تأثيرات سلبيه علي التنمية في البلاد المختلفة فضلا عما تسببه من تدهور الصحة العامة وجفاف التربة وابيضاض الشعب المرجانية ( عجزها) الأمر الذي يؤثر علي السياحة في الدول.

وأشارت "فؤاد" إلي إن انبعاثات مصر وفقا لأخر التقارير لا تتعدي 0.6%، وقطاع الطاقة في صداره المسببات لها ويضم الكهرباء والنقل والبترول، وتمثل المخلفات 15% وقطاع الصناعة 12.5%، موضحة أنه رغم عدم التسبب في المشكله لكنها تعاني بسببها.

وعن الدول العربية والأفريقية قالت الوزيرة، إن نسبة الانبعاثات في الدول العربية تقدر بـ5% مقابل 4% نسبة في إفريقيا، وهي نسب قليلة مقارنة بباقي دول العالم.